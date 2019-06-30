الجيش الليبي: لن نسمح بوجود أي مليشيات أو إرهابيين داخل البلاد

تعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى اللواء أحمد المسماري، بعدم السماح بوجود أي مليشيات أو عناصر إرهابية داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا أن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين ومن يساندهم؛ فالجيش يقود المعركة من أجل ليبيا وسيادتها الكاملة.





وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده الليلة، إن الضربات الجوية التى ينفذها الطيران الليبى مستمرة، موضحا أن القوات الجوية نفذت غارات دقيقة على الجماعات الإرهابية فى غريان ومحيط طرابل، وكشف أن القوات كبدت المليشيات الإرهابية خسائر كبيرة بمنطقتي عين زارة ووادى الربيع جنوب شرقى العاصمة طرابلس.





وأوضح أن المليشيات الإرهابية دمرت منازل المدنيين في غريان، وارتكبت جرائم حرب ضد أهالي المدينة وضد أفراد القوات المسلحة الليبية، حيث قامت بتصفية مصابى الجيش في مستشفيات غريان.





كما كشف عن وثائق وأدلة تؤكد الوجود والدعم التركى والقطرى للمليشيات الإرهابية فى طرابلس، مؤكدا أن الجيش الليبى لن يتهاون مع هذا التدخل التركى والقطري.