طبيب المنتخب يكشف آخر التطورات لإصابة "جنش"
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:48 ص
علي نبوي
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تحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن أخر التطورات في حالة محمود عبد الرحيم "جنش" والذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال إحدى تدريبات الفراعنة قبل مواجهة أوغندا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تصرفنا سريعا مع حالة جنش، وشخصنا الحالة بأنها عبارة عن قطع في وتر أكيلس، وبعد وصوله للمستشفى وإجراء الأشعة أثبتت صحة التشخيص".
وتابع "قررنا مع طبيب الزمالك أن يسافر اللاعب إلى ألمانيا، وقمنا اليوم بوضعه في جهاز أفضل من الجبيرة، وتم الحجز للحارس في مستشفى بألمانيا".
وواصل "الحارس سيتواجد غدا في السفارة الألمانية للحصول على التأشيرة ثم يسافر إلى ألمانيا".
وأوضح "جنش صابر وراص بقضاء الله، هو طلب من الجهاز الطبي التواجد حتى بعد مباراة أوغندا، ونتمنى له التعافي سريعا".
وأتم "الأمور مع الحارس كات ميسرة، وإن شاء الله يعود للملاعب أحسن وأقوى".
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