بطولة افريقيا للمبارزة بباماكو: تونس في المركز الثاني ب11 ميدالية منها 5 ذهبيات

تحصلت تونس على المركز الثاني في بطولة افريقيا للمبارزة التي اختتمت يوم امس في العاصمة المالية باماكو وجمع المبارزون والمبارزات التونسيون 11 ميدالية ( 5 ذهبيات و3 فضيات و3 برنزيات )

وتقدمت مصر جدول الترتيب العام ب21 ميدالية ( 5 ذهبيات و7 فضيات و9 برنزيات

واحتل منتخب المغرب المركز الثالث بميداليتين ذهبيتين

وجاءت منتخبات السنغال ( 3 ميداليات - فضية وبرنزتين) وجنوب افريقيا ( فضية واحدة والجزائر ( اربع برنزيات) على التوالي في المراكز الرابع والخامس والسادس