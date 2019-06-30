بطولة افريقيا للمبارزة بباماكو: تونس في المركز الثاني ب11 ميدالية منها 5 ذهبيات
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:44 ص
محمد وليد الجموسي
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تحصلت تونس على المركز الثاني في بطولة افريقيا للمبارزة التي اختتمت يوم امس في العاصمة المالية باماكو وجمع المبارزون والمبارزات التونسيون 11 ميدالية ( 5 ذهبيات و3 فضيات و3 برنزيات )
وتقدمت مصر جدول الترتيب العام ب21 ميدالية ( 5 ذهبيات و7 فضيات و9 برنزيات
واحتل منتخب المغرب المركز الثالث بميداليتين ذهبيتين
وجاءت منتخبات السنغال ( 3 ميداليات - فضية وبرنزتين) وجنوب افريقيا ( فضية واحدة والجزائر ( اربع برنزيات) على التوالي في المراكز الرابع والخامس والسادس
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