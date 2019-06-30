ايمن بن محمد يغيب عن مباراة تونس و موريتانيا

سيتغيب المدافع ايمن بن محمد عن المباراة القادمة التي ستجمع المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني يوم 2 جويلية 2019 في اطار الجولة الثالثة لنهائيات كاس امم افريقيا

وافادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان اللاعب أيمن بن محمد احس بأوجاع على مستوى العظلة الظامة للرجل اليمنى بعد المباراة الأخيرة مع منتخب مالي وانه بعد القيام بالفحوصات اللازمة تبين ان الاصابة لا تكتسي خطورة لكنه يحتاج الى راحة لمدة لاتتجاوز اربعة ايام كي يستطيع المشاركة في مباراة رسمية