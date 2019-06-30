ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السليطي: لم يتم إيقاف أي عون أمن على ذمة التحقيق في العمليتين الإنتحاريتين الإرهابيتين الأخيرتين

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:39 ص
السليطي: لم يتم إيقاف أي عون أمن على ذمة التحقيق في العمليتين الإنتحاريتين الإرهابيتين الأخيرتين
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 نفى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، في تصريح ل (وات) مساء السبت، أن يكون قد تم إيقاف أي عون أمن على ذمة القضية المتعلقة بالعمليتين الإنتحاريتين الإرهابيتين المتزامنتين، اللتين جدتا أول أمس الخميس وسط العاصمة، مؤكدا أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع "لا أساس له من الصحة".
وكانت بعض الصحف والمواقع الاخبارية، تناقلت أخبارا تفيد بايقاف أمنيين ضمن التحقيقات الجارية، للكشف عن ملابسات العمليتين الانتحاريتين التين جدتا أول الخميس بنهج شارل ديغول وقبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالعاصمة.
تجدر الإشارة الى أن السليطي، كان قد أفاد (وات) في تصريح سابق اليوم، بأنه تم تحديد هوية منفذ عملية شارل ديغول الإرهابية التي جدت الخميس الفارط، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى حول هويته حفاظا على سرية الأبحاث، مؤكدا أن الأبحاث بخصوص العمليتين الإرهابيتين متواصلة بشكل "متقدم جدا".
وكان هذا العنصر الإرهابي، قام في حدود الساعة 10 و50 دقيقة من صباح أول أمس الخميس، بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بالقرب من دورية أمنية على مستوى نهج شارل ديغول بالعاصمة، مما أسفر بالخصوص عن استشهاد عون تابع لسلك الشرطة البلدية.
وكان السليطي، قد صرح ل (وات) يوم الخميس الفارط، بأنه تم التعرف على هوية الشخص الذي قام بتفجير نفسه بحزام ناسف قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، أثناء تأهب أعوان وإطارات أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني للخروج في مهمة عمل، وذلك على إثر العملية الإرهابية التي جدت في نهج شارل ديغول بالعاصمة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو