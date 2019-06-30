السليطي: لم يتم إيقاف أي عون أمن على ذمة التحقيق في العمليتين الإنتحاريتين الإرهابيتين الأخيرتين

نفى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، في تصريح ل (وات) مساء السبت، أن يكون قد تم إيقاف أي عون أمن على ذمة القضية المتعلقة بالعمليتين الإنتحاريتين الإرهابيتين المتزامنتين، اللتين جدتا أول أمس الخميس وسط العاصمة، مؤكدا أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع "لا أساس له من الصحة".

وكانت بعض الصحف والمواقع الاخبارية، تناقلت أخبارا تفيد بايقاف أمنيين ضمن التحقيقات الجارية، للكشف عن ملابسات العمليتين الانتحاريتين التين جدتا أول الخميس بنهج شارل ديغول وقبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالعاصمة.

تجدر الإشارة الى أن السليطي، كان قد أفاد (وات) في تصريح سابق اليوم، بأنه تم تحديد هوية منفذ عملية شارل ديغول الإرهابية التي جدت الخميس الفارط، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى حول هويته حفاظا على سرية الأبحاث، مؤكدا أن الأبحاث بخصوص العمليتين الإرهابيتين متواصلة بشكل "متقدم جدا".

وكان هذا العنصر الإرهابي، قام في حدود الساعة 10 و50 دقيقة من صباح أول أمس الخميس، بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بالقرب من دورية أمنية على مستوى نهج شارل ديغول بالعاصمة، مما أسفر بالخصوص عن استشهاد عون تابع لسلك الشرطة البلدية.

وكان السليطي، قد صرح ل (وات) يوم الخميس الفارط، بأنه تم التعرف على هوية الشخص الذي قام بتفجير نفسه بحزام ناسف قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، أثناء تأهب أعوان وإطارات أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني للخروج في مهمة عمل، وذلك على إثر العملية الإرهابية التي جدت في نهج شارل ديغول بالعاصمة.