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تعرف على موقف عمرو وردة من المشاركة في مباراة مصر وأوغندا

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:39 ص
تعرف على موقف عمرو وردة من المشاركة في مباراة مصر وأوغندا
وردة
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علي شحاتة
 
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عودة اللاعب عمرو وردة نجم فريق باوك اليوناني الى صفوف الفراعنة بعد استبعاده بقرار تأديبي من صفوف الفريق ومن ثم العدول عن القرار وعودته من جديد الى قائمة الفريق لإستكمال البطولة. 

ومن المقرر أن يظهر "وردة" على مقاعد البدلاء في مباراة أوغندا والتي ستقام غدا على استاد القاهرة ضمن مبارايات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى والتي يتصدرها منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو وتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

يذكر أن مباراة المنتخب القومي ستحدد مراكز المجموعة والطرف الثاني والذي سيصعد لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة حاليا في مصر. 

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