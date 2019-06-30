اختتام الدورة 17 للمهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير

اختتمت مساء السبت برواق مارينا المنستير، الدورة 17 للمهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير، التي انتظمت من 19 إلى 20 جوان الجاري، تحت شعار "فن وسلام"، بمشاركة 72 فنّانة وفنّان تشكيلي من 23 دولة، وفق ما أفاد به (وات) فتحي البواب رئيس جمعية الفنون الجميلية بالمنستير.

واختار المشاركون في هذه الدورة، التي نظمتها جمعية الفنون الجميلة بالمنستير، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، لوحة الفنّان التشكيلي التركي قولر ايرول كأفضل عملي تشكيلي.

وقد احتضن رواق مارينا المنستير، المعرض الجماعي للأعمال التشكيلية التي انجزها المشاركون في هذه الدورة خلال الورشات، والتي ستضاف إلى رصيد متحف محسن القطاري بالفليز بالمنستير، ليرتفع مجموعها منذ الدورة الأولى من المهرجان إلى 1890 لوحة تشكيلية، حسب ذات المصدر.

وتميزت هذه الدورة من المهرجان، بالخروج بفعالياته الى خارج مدينة المنستير، من خلال تنظيم يوم سياحي وثقافي بالمكنين، أين زار المشاركون في المهرجان متحف وسوق الذهب بالمدينة العتيقة بالمكنين ومنطقة القلالات لصنع الفخار.

كما اتسمت الدورة بتنظيم ورشة للرسم تحت السور بالمنستير، مع معرض لمنتوجات الصناعات التقليدية بمشاركة حرفيين، وعرض للأزياء التونسية التقليدية بمشاركة حرفية ومصمم أزياء شاب من خريجي المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير. وتم تنظيم زيارات لعدّة مواقع ومعالم أثرية في الجنوب التونسي، كان لها تأثير على مخيال المشاركين في هذا المهرجان.

وكانت الأعمال المنجزة خلال ورشات هذه الدورة، حسب الفنّان التشكيلي وعضو لجنة التنظيم سامي بشير، تنم عن جدية واهتمام كبيرين، وذات روافد متنوعة حسب تنوع ثقافات الفنانين، الذين استطاعوا، وفق تقديره، خلق تقاطع بين ثقافتهم الفنية ونقطة استلهامهم من المحيط الذي تواجدوا فيه بالبلاد التونسية.