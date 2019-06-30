مانشستر يونايتد يوجه ضربة قاصمة لـ بوجبا.. واللاعب يتوسل بـ سولشاير

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الفرنسي بول بوجبا سيتوسّل لـ مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، من أجل السماح له بالرحيل من اليونايتد عندما يعود الفريق لبدء تحضيراته الأسبوع القادم.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المدير التنفيذي لليونايتد إد وودوارد يرفض بيع بوجبا، ولكن اللاعب الفرنسي يأمل بأن سولشاير سيُقنع ودوارد للسماح له بمغادرة يونايتد.





الجدير بالذكر ان مسؤولي مانشستر يونايتد سيطلبوا على الأقل ١٢٠ مليون جنيه استرليني للتخلّي عن بوجبا، خلال الصيف الحالي.

ويعد ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هما المهتمان بخدمات اللاعب الفرنسي ولكن لم يُقدّما أيّ عرض رسمي حتى الآن.



