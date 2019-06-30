تعرف على عدد مشاهدات "بابا" لمحمد رمضان

تخطت أغنية "بابا" للفنان محمد رمضان حاجز الـ 11 مليون مشاهدة عبر قناة "روتانا" الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فيما تصدر رمضان، تريند الموقع.





وحققت الأغنية تحديدًا أكثر من 11,364,108 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 18 الجاري.





أغنية "بابا" من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد ، وانتاج شركة روتانا.



