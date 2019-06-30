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أستون فيلا يطلب 50 مليون مقابل انتقال نجمه إلى مانشستر يونايتد

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:23 ص
أستون فيلا يطلب 50 مليون مقابل انتقال نجمه إلى مانشستر يونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتابع لاعب خط وسط استون ڤيلا جون مكجين، والبالغ من العمر [24 عاماً].

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستعدون لتقديم أول عرضٍ للاسكتلندي.
 
الجدسر بالذكر ان استون ڤيلا يقدّرون لاعبهم بـ 50 مليون جنيه استرليني (تعاقدوا معه بـ 2.75 مليون جنيه استرليني في السنة الماضية).
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