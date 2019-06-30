السجن لعون من الصوناد يزود المواطنين بالماء مقابل مبالغ مالية

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بمدنين مؤخرا حكما بالسجن لمدة 4 سنوات وبخطية مالية ضد عون بالشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بفرع بن قردان بعد ثبوت إدانته من أجل جرائم إختلاس الأموال العمومية وإهدار المال العام واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره على خلفية شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بمدنين.

وتتمثل وقائع القضية في إقدام عون الصوناد على تزويد مواطنين بالماء وربطهم بشبكة الصوناد بصفة غير قانونية مقابل منحه مبالغ مالية.