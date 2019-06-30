أحمد عظوم يعرب عن تضامنه مع الإمام الذي تعرض للتهديد في القصرين

تعرض إمام خطيب في معتمدية سبيبة من ولاية القصرين إلى تهديد من قبل أحد الأشخاص بالجهة بسبب استنكاره في الخطبة الجمعية التي القاها يوم 28جوان الجاري للعمليتين الإرهابيتين التين جدتا بالعاصمة. وقد بادرت السلطات الأمنية بالقبض على هذا الجاني والتحقيق معه.

وعلى إثر هذه الحادثة هاتف احمد عظوم وزير الشؤون الدينية الإمام الخطيب وعبر له عن مساندة الوزارة وإكبارها للمجهودات الجليلية التي يبذلها السادة الإطارات المسجدية والائمة الخطباء خصوصا٫ من أجل حماية بيوت الله ونشر قيم المواطنة والتسامح وبث الأمن الروحي في صفوف روادها.