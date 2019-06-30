أحوال الطقس لليوم الأحد
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:16 ص
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
من المتوقع أن يتميز طقس الأحد 30 جوان بوجود سحب قليلة بأغلب الجهات وتتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار.
وتكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات وبخليج قابس.
ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بمنطقة سرات وبخليج قابس.
وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية و بين 35 و 40 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.
Advertisements