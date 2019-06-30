أحوال الطقس لليوم الأحد

من المتوقع أن يتميز طقس الأحد 30 جوان بوجود سحب قليلة بأغلب الجهات وتتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار.

وتكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات وبخليج قابس.

ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بمنطقة سرات وبخليج قابس.