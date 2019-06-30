بوبكر بن عكاشة : سامي الفهري سارق و يحب يلعب دور الضحية
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:06 ص
محمد وليد الجموسي
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قال الاعلامي بوبكر بن عكاشة إن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري "سارق أموال الشعب" عبر القناة الوطنية الأولى.
و أفاد بن عكاشة خلال استضافته في برنامج "عبدلي شو تايم" على قناة التاسعة أن سامي الفهري يريد الأن لعب دور الضحية الا انه اعترف بسرقته سنة 2017 من التلفزة الوطنية و طلب الصلح من المكلف العام بنزعات الدولة و الدفع له 25 مليار حسب قوله.
و أضاف بوبكر بن عكاشة ان الفهري من سرق أموال الشعب و عليه اعادتها مضيفا " فما برشة سراق في تونس كيما سامي الفهري".
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