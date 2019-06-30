بوبكر بن عكاشة : سامي الفهري سارق و يحب يلعب دور الضحية

قال الاعلامي بوبكر بن عكاشة إن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري "سارق أموال الشعب" عبر القناة الوطنية الأولى.

و أفاد بن عكاشة خلال استضافته في برنامج "عبدلي شو تايم" على قناة التاسعة أن سامي الفهري يريد الأن لعب دور الضحية الا انه اعترف بسرقته سنة 2017 من التلفزة الوطنية و طلب الصلح من المكلف العام بنزعات الدولة و الدفع له 25 مليار حسب قوله.