المتهم في واقعة التجسس على السيدات بطائرة ببنها: "أنا مظلوم"

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أصبحت واقعة القبض علي "محام" متهم بتهمة التجسس ومراقبة السيدات والفتيات بواسطة طائرة "درون" صغيرة بدون طيار مثبت عليها كاميرا،حديث الأهالي في مدينة بنها.



البداية كانت بتلقي المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغا من أحد المواطنين بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فضبطها وتبين أن محامٍ يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا.



وقال مقدم البلاغ ان المتهم يتعمد التلصص علي زوجته وبناته الثلاثة من خلال طائرة تجسس وضع بها كاميرا في شرفة منزلهم، قائلا "قدمت فيه بلاغ وعرضي بقه في الأرض".



وأضاف أن جميع أهالي المنطقة يشهدون علي تلك الواقعة الواقعة، التي لم تكن الأولي حيث تشاجر المتهم منذ عدة أيام بين المتهم وأحد الجيران يدعى "م ا" بسبب هذه الطائرة، موضحا أن الأهالي فوجئوا بوجود الطائرة تسقط من شرفة المحامي إلي الشارع وبإستطلاع الأمر وجدوا أنها طائرة تجسس تحمل كاميرا وفي نفس الوقت تدخل المحامي لاسترداد الطائرة دون الإفصاح عن مالكها.



وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وبفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك محامٍ عمره 30 سنة، وجري ضبطه وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال "البلكونات والشبابيك"، وجري التحفظ على الطائرة،وبالعرض على النيابة، قررت حبس المحامٍ 4 أيام على ذمة التحقيقات.



من جهته، نفى المتهم جميع التهم الموجهه إليه، نافيا قيامه بالتلصص علي الجيران، قائلًا: "أنا مظلوم".



وخلال تحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم أصيب بحالة إغماء، جري نقله علي أثرها للمستشفي، وكانت المفاجئة أن المتهم مصاب ب"السرطان"، وتقدم المحامي الخاص به بتقرير يفيد بحالة المتهم والتي وصفها بالحالة المتأخرة.



ونفى المتهم خلال التحقيقات معه جميع التهم الموجهه إليه، موضحا إلي أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا التي بها لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين، مشيرا إلى أنها تخص أحد العاملين معه وكان يلعب بها وسقطت في الشارع وتجمع المواطنين فنزل لحل المشكلة فاتهمه الأهالي بأنها ملكه وأنه كان يتجسس بها على السيدات وهو ما لم يحدث.

