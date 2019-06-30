أديب عن مرض ريهام سعيد: "أمر صادم"

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الإعلامية ريهام سعيد إصابتها بمرض بكتيري في الوجه، قائلا: بوست صادم".



وتمنى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، الشفاء السريع للإعلامية ريهام سعيد، مضيفا: "ربنا ياخد بإيدها، وترجع لجمهورها".

