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أديب عن مرض ريهام سعيد: "أمر صادم"

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:21 ص
أديب عن مرض ريهام سعيد: أمر صادم
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الإعلامية ريهام سعيد إصابتها بمرض بكتيري في الوجه، قائلا: بوست صادم".

وتمنى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، الشفاء السريع للإعلامية ريهام سعيد، مضيفا: "ربنا ياخد بإيدها، وترجع لجمهورها".
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