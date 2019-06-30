نجيب ساويرس: "مفيش أحسن من مصر.. بس ربنا يبعد عننا ولاد الحرام"

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قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن حديقة زد بمدينة الشيخ زايد لا يملكها، وإنما هى ملك الدولة، وقام هو بتطويرها، وإمامة مطاعم، وحدائق، وغيرها من وسائل الترفيه بها.



وأضاف "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "مفيش أحسن من مصر، بس ربنا يبعد عننا ولاد الحرام اللي بيعطلونا"، مطالبا أن تدرك الحكومة أن القطاع الخاص جزء من الاقتصاد.



ووجه الإعلامي عمرو أديب، التحية لنجيب ساويرس على دوره في ثورة 30 يوينو، قائلا: "دور ساويرس في 30 يوينو كان هام جدا"، ليرد "ساويرس": "أنا يهمني مصلحة بلدي، وربنا يسامح الإخوان على اللي عملوه".

