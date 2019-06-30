لاعب بيساو يتحدث عن حصوله أفضل لاعب أمام بنين
الأحد 30/يونيو/2019 - 12:14 ص
محمد الصو
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أعرب بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو عن سعادته بالفوز بحائزة رجل مباراة فريقه مساء السبت، أمام بنين في المباراة التي جمعتهما باستاد الاسماعيلية ضمن مباريات المجموعة الرابعة.
وقال بيكيتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "سعيد جدا بالجائزة لكن الاهم هو فوز فريقه بنقطة من منتخب بنين وسنعمل على الفوز بالمباراة القادمة".
وعن مواجهة غانا في الجولة الاخيرة لمرحلة المجموعات: "كانت لدينا فرصة للفوز اليوم لكن لم نحقق ذلك، نفوز وسنحاول الفوز بالمباراة الاخيرة رغم انها لن تكون سهلة، لكن اللاعبين لديهم الوقت للتحضر للمباراة القادمة وسيقوموا بكل شى للفوز باللقاء والتأهل فنحن لازلنا عمليا نمتلك فرصة للعبور من المجموعة الصعبة."
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