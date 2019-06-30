بعد إنتهاء جولتين.. أمم إفريقيا 2019 "ملهاش كبير" !

بعد انتهاء جولتين من مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019 والمقامة بمصر حاليًا، لم تنجح تلك النسخة من البطولة الإفريقية حتي الآن في إفراز منتخبًا قويًا ومقنعًا يمكن وضعه على رأس المُرشحين لنيل اللقب القاري هذا العام، وذلك بسبب تذبذب أداء ونتائج المنتخبات الـ24 المشاركة بالبطولة.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير - كيف جاء أداء ونتائج المنتخبات الكبري ببطولة أمم إفريقيا والمرشحين للتتويج باللقب القاري خلال مباريات الجولتين الأولي والثانية بالبطولة القارية؟:-









البداية مع منتخب مصر صاحب الضيافة والأكثر تتويجًا بلقب البطولة الإفريقية برصيد (7 ألقاب)، ورغم تحقيقه انتصارين متتاليين واعتلائه صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، لكنه يواجه انتقادات قوية بسبب سوء الأداء، وتراجع مستوي الكثير من لاعبيه وضعف الجهاز الفني بقيادة المكسيكي "أجيري" ويري الكثيرون أن منتخب الفراعنة لن يُحقق طموحات جماهيره ولن يستطيع التتويج بلقبه الثامن بالبطولة.









أما المنتخب النيجيري والذي كان يتصدر بورصة الترشيحات للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا هذا العام، لم يقدم الأداء القوي المتوقع منه حتي الآن رغم كوكبة النجوم التي تضمها قائمته، وحقق انتصارين بصعوبة بالغة على منتخبي بوروندي وغينيا المتواضعين ضمن المجموعة الثانية حجز بهما بطاقة التأهل لدور الـ16، فلم يظهر في صورة المنتخب المُرعب كما توقع البعض ويحتاج لتحسين أدائه بالمباريات القادمة.









بينما منتخب المغرب أحد المنتخبات الحاضرة دائمًا على مائدة المرشحين لنيل لقب بطولة أمم إفريقيا لم يختلف كثيرًا عن منتخبي مصر ونيجيريا، حيث استطاع بخبرات لاعبيه اقتناص فوزين متتاليين بالمجموعة الرابعة، وضمن التأهل لدور الـ16، لكنه يواجه بعض المشاكل الفنية وتذبذب مستوي لاعبيه، ويفتقد المهاجم القناص القادر على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص بعد استبعاد مهاجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله.









منتخب الجزائر يعتبر أحد أفضل المنتخبات العربية والنقطة المضيئة الوحيدة ببطولة أمم إفريقيا حتي الآن، قدم أداءًا جيدًا خلال الجولتين الماضيتين، واستطاع تحقيق انتصار سهل على كينيا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولي، وتخطي منتخب السنغال بصعوبة بهدف دون رد بالجولة الثانية، وتأهل للدور ثمن النهائي بالكان، ولكنه لا يزال يحتاج لصدام قوي للحكم على مستواه الحقيقي واختبار قوته ومدي قدرته على الوصول للمباراة النهائية، والمنافسة على لقب البطولة.









منتخب الكاميرون "حامل اللقب" وثاني أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة القارية بـ 5 ألقاب، حقق بداية جيدة أمام منتخب غينيا بيساو وخطف فوزًا سهلًا بهدفين دون مقابل، لكنه مع أول صدام قوي وحقيقي بالبطولة أمام منتخب غانا عجز عن تحقيق الفوز وسقط في فخ التعادل السلبي، لكنه يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.









وفي نفس المجموعة السادسة لم يقدم منتخب غانا الأداء أو النتائج التي تجعله مرشحًا للمنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا بالنسخة الحالية، حيث تعادل مع منتخب بنين في الجولة الأولي 2/2، وكرر التعادل مجددًا في مباراة الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون ولكن سلبيًا، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطتين متساويًا مع المنتخب البنيني، ولم يحسم تأهله للدور التالي بعد.









أما منتخب تونس خالف كل التوقعات التي وضعته ضمن المرشحين للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، وظهر بمستوي سيئ للغاية خلال مباراتي الجولتين الأولي والثانية، وحقق تعادلين متتاليين أمام منتخبي أنجولا ومالي، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطتين بالتساوي مع منتخب أنجولا، وأصبحت فرص صدارته للمجموعة الخامسة ضعيفة، وابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب البطولة هذا العام إذا لم يحدث تحسن في أدائه خلال المباريات القادمة.









منتخب كوت ديفوار هو الآخر فشل في تقديم أوراق اعتماده منافسًا قويًا على لقب بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث ظهر بمستوي غير مقنع أمام جنوب إفريقيا في مستهل مشواره بالبطولة واستطاع بخبرات لاعبيه خطف فوزًا صعبًا بهدف دون مقابل، بينما خسر أمام منتخب المغرب في لقاء الجولة الثانية، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط متساويًا مع منتخب الأولاد ويتأجل حسم تأهلهما للدور ثمن النهائي للجولة الأخيرة.









وضع البعض منتخب السنغال ضمن المرشحين للمنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا، وقدم اسود التيرانجا بداية قوية بافتراس المنتخب التنزاني بهدفين دون مقابل، لكن تراجع مستوي اللاعبين بشكل كبير خلال المباراة الثانية أمام منتخب الجزائر وخسر بهدف دون رد، وظهر نجمه "ساديو ماني" لاعب ليفربول بعيدًا عن مستواه خلال لقاء المنتخب الجزائري ولم يستطيع مساعدة منتخب بلاده لتحقيق الفوز.