سعر الدولار اليوم الأحد 30*6*2019 بالبنوك والسوق السوداء

اسفرت قمة العشرين علي عودة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما حافظ على استقرار سعر الدولار الأمريكي، وحافظ سعر صرف الدولار على المستوي المحلي مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على حالة الاستقرار، ويترقب الكثير من المواطنين أسعار الدولار اليوم فى السوق السوداء، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء حالة من الاستقرار سعر الدولار اليوم في سوق سوداء عند متوسط سعر 16.78 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.





وبحسب أخر تحديث لأسعار الدولار قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر الصرف لشراء الدولار بقيمة 16.74 جنيه، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر بيع ببنك الإسكندرية بقيمة 16.77 جنيه.





ودائما ما نحرص عن استعراض سعر الدولار لحظة بلحظة من أجل خدمة القراء الباحثين بصفة مستمرة عن سعر صرف الدولار علي مدار اليوم.





أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:





سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري





سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.62 للشراء و 16.75 للبيع









سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.74 للشراء و 16.84 للبيع









سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.65 للشراء و 16.75 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.65 للشراء و 16.75 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.67 للشراء و 16.77 للبيع





وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.





أما سعر الدولار اليوم في السوق السوداء فقد استقر في نفس معدلات البيع والشراء بالبنوك المصرية بمعدل ارتفاع وانخفاض في سعر الدولار لا يتعدى 10 قروش تقريباً.













سعر الدولار مقابل الريال 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30