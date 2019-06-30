"مائل للحرارة".. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس غدًا

تُحذر هيئة الارصاد الجوية اليوم المواطنين من حالة الطقس في مصر اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، ونقدم لكم اليوم درجه الحراره غدا في جميع محافظات مصر، و توقعات الطقس .





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وستظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





ونُقدم لكم اليوم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر:-





الصغرى و العظمى:-





- القاهرة 25 35 درجة.





- شبين الكوم 24 34 درجة.





- طنطا 25 33 درجة.





- دمنهور 24 31 درجة.





- الإسكندرية 25 31 درجة.





- بلطيم 25 32 درجة.





- مطروح 23 30 درجة.





- السلوم 24 31 درجة.





- سيوة 24 39 درجة.





- بورسعيد 24 30 درجة.





- دمياط 25 30 درجة.





- الزقازيق 23 36 درجة.





- الإسماعيلية 24 37 درجة.





- السويس 24 36 درجة.





- العريش 24 32 درجة.





- رفح 25 31 درجة.





- رأس سدر 26 37 درجة.





- نخل 19 36 درجة.





- نويبع 27 38 درجة.





- طابا 25 36 درجة.





- كاترين 19 32 درجة.





- الطور 27 36 درجة.





- شرم الشيخ 29 37 درجة.





- الغردقة 30 41 درجة.





- مرسى علم 29 38 درجة.





- الفيوم 25 36 درجة.





- بنى سويف 25 37 درجة.





- المنيا 25 38 درجة.





- أسيوط 26 38 درجة.





- سوهاج 27 38 درجة.





- قنا 28 39 درجة.





- الأقصر 29 39 درجة.





- أسوان 30 41 درجة.





- أبو سمبل 30 41 درجة.





- الوادى الجديد 29 41 درجة.





- شلاتين 29 37 درجة.





- أبو رماد 30 36 درجة.





- حلايب 31 34 درجة.



