شنايدر ينصح فان دي بيك بسرعة الإنتقال لريال مدريد

أكد أسطورة المنتخب الهولندي ونادي ريال مدريد الإسباني السابق ويسلي شنايدر، أنه تحدث عن ريال مدريد مع مواطنه الشاب دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي.





وقال شنايدر في تصريحات صحفية: "إنه أفضل ناد في العالم لا جدال بذلك إذا نظرت إلى تاريخهم ستجد أن كل شيء مثالي إنه يستحق ان يذهب إليهم".



