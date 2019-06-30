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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30/6/2019

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:02 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30/6/2019
اسعار الريال السعودى اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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استطاعت قوات التحالف العربي من اسقاط طائرة بدون طيار من قبل الحوثيين تستهدف مدينة جزان، ولم تستطع تلك الهجمات أن تنال من الاستقرار السياسى والاقتصادى بالمملكة السعودية، ويدل على ذلك حفاظ  الريال السعودي على توازنه بعد أن شهد اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، الا أنه استقر فى بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار الريال السعودي، سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم
 فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

dollor to riyal   
3.75 ريال سعودي

البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799
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