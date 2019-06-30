حسام موافي: مستوى أداء المنتخب الوطني أقل من المتوقع



ووجه "موافي"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، لوما إلى الإعلام بسبب تركيزهم على لاعب واحد فقط داخل المنتخب، قائلا: "الفريق 11 لاعب مش لاعب واحد"، معتبرا أن ذلك يحبط باقي اللاعبين.



وأضاف أن مستوى الأداء أقل من المتوقع، متابعا: "ليس هذا هو الفريق الذي نحلم به"، منوهًا بأنه يحرص أن يحضر المباريات بالاستاد لكي ينمي شعور الانتماء لدى أبنائه.



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن مستوى أداء المنتخب المصري في المباريات التي أداها ضمن بطولة الأمم الأفريقية ليس جيد.