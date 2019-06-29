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أنبوب زجاجي لضخ الأكسوجين..كان خطة مايكل جاكسون للخلود

السبت 29/يونيو/2019 - 11:57 م
أنبوب زجاجي لضخ الأكسوجين..كان خطة مايكل جاكسون للخلود
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أحمد جمال أحمد
 
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كشفت صحيفة ديلي ميل عن اللقطات الأولى للحجرة الزجاجية التي قام مايكل جاكسون بصناعتها لنفسه لتحتويه عند تعرضه لأي مرض وتقيه من الموت حتى يتعافى.

 

وقالت الصحيفة أن مايكل كان يأمل من خلال هذه الحجرة الزجاجية أن يحقق لنفسه الخلود رغم موته، بالحفاظ على جسده حيا بشكل إكلينيكي.

 

وكانت تكلفة بناء هذه الغرفة الزجاجية 100 ألف دولار، وعلمت الصحيفة أن مايكل كان ينام بها متخيلا أنها تساعده على مقاومة التقدم بالعمر.

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