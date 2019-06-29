"ميليسا مكارثي" مرشحة لتجسدي دور الشر بفيلم The Little Mermaid

تستعد شركة ديزني لطرح نسخة سينمائي حية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الشهير The Little Mermaid، وترددت انباء عن اختيار نجمة فيلم سبايدر مان المغنية الشابة "زينديا" لتجسد الدور الرئيسي بالفيلم.









كما أعلنت شركة ديزني عن اختيارها للجمة الكوميدية ميليسا مكارثي لتجسد دور شخصية أورسولا الشريرة بالفيلم المرتقب، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تظهر بها ميليسا بدور مشابه.









ولن يكون ذلك غريبا على ديزني إذ أنه سبق وأن قامت بإعادة تصوير عدد كبير من أفلامها للرسوم المتحركة في أعمال سينمائية أبرزها الجميلة والوحش.



