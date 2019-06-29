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وكيله: "بيل" لن يرحل عن ريال مدريد

السبت 29/يونيو/2019 - 11:49 م
وكيله: بيل لن يرحل عن ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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نفى جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ما يثار حول رحيل موكله عن النادي الملكي خلال الصيف الحالي.

وقال وكيل بيل في تصريحات صحفية: "هل يوجد مفاوضات لنادي إنتر ميلان من أجل جاريث بيل ؟ وكيل اعمال جاريث بيل: كل مايقال في الاعلام ليس صحيح".

ومن الجدير بالذكر أنه مازال النجم الدولي الويلزي، صار يحظى بعدم ترحيب من مدربه زين الدين زيدان بإستمراره في ملعب سانتياجو بيرنابيو، خلال الموسم الجديد.
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المزيد عن: ريال مدريد جاريث بيل انتر ميلان وجاريث بيل
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