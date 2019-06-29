وكيله: "بيل" لن يرحل عن ريال مدريد

نفى جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ما يثار حول رحيل موكله عن النادي الملكي خلال الصيف الحالي.





وقال وكيل بيل في تصريحات صحفية: "هل يوجد مفاوضات لنادي إنتر ميلان من أجل جاريث بيل ؟ وكيل اعمال جاريث بيل: كل مايقال في الاعلام ليس صحيح" .



