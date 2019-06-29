يوم التعادلات في أمم إفريقيا.. بنين وغينيا بيساو "حبايب"

خرجت مباراة بنين وغينيا بيساو بالتعادل السلبي بدون أهداف والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم تشهد الكثير من المحاولات، ليتقاسم كلا الفريقين نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب بنين رصيده للنقطة الثانية في المركز الثالث وبنفس رصيد المنتخب الغاني، كما حصد منتخب غينيا بيساو النقطة الأولى ليبقى متذيلا للمجموعة.