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مهاجم منتخب مدغشقر يستنجد بالسفارة بسبب تأشيرة زوجته

السبت 29/يونيو/2019 - 11:48 م
مهاجم منتخب مدغشقر يستنجد بالسفارة بسبب تأشيرة زوجته
منتخب مدغشقر
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محمد الصو
 
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يكثف رئيس بعثة منتخب مدغشقر محاولاته مع سفارة بلاده في مصر لحل أزمة تأشيرة زوجة المهاجم كارولوس أندرياماتسينورو الذي يصطحبها معه هى ونجله بالإسكندرية .

 

وتنتهى التأشيرة الخاصة بزوجة أندرياماتسينورو يوم ٢ يوليو في الوقت الذى قد يستمر فيه المتتخب الملغاشي في مصر حال التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

يلعب منتخب مدغشقر ضمن منتخبات المجموعة الثانية التى تضم نيجيريا ، غينيا ، بوروندي ويحتل المركز الثانى في جدول ترتيب فرق المجموعة.

 

ولم يكن مهاجم المنتخب الملغاشي كغيره من اللاعبين يتوقعون انهم باتوا " قاب قوسين" من التأهل لثمن نهائي البطولة وهو ما دفعهم لاستخراج تأشيرات تنتهى بنهاية دورى المجموعات، الا ان نتائجهم في البطولة فرضت واقعا جديدا وهو احتمالية البقاء في مصر لخوض مباراة في دور الستة عشر، الامر الذي دفع مهاجم المنتخب للاستنجاد بسفارة بلاده لمد فترة تاشيرة زوجته ونجله.

 

ولم يقف الأمر عند مهاجم مدغشقر بل طال العديد من جماهير و مسئولي ولاعبي مدغشقر بسبب التأهل غير المتوقع لدور الستة عشر.

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