عمرو أديب عن صورة الهضبة مع دينا الشربيني: "الدنيا مقلوبة"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نشر المطرب عمرو دياب على موقعه الرسمي لأول مرة صورة تجمعه مع الفنانة دينا الشربيني.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "الدنيا مقلوبة من إمبارح داخل مصر وخارجها بسبب الصورة".



