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عمرو أديب عن صورة الهضبة مع دينا الشربيني: "الدنيا مقلوبة"

السبت 29/يونيو/2019 - 11:43 م
عمرو أديب عن صورة الهضبة مع دينا الشربيني: الدنيا مقلوبة
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على نشر المطرب عمرو دياب على موقعه الرسمي لأول مرة صورة تجمعه مع الفنانة دينا الشربيني.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "الدنيا مقلوبة من إمبارح داخل مصر وخارجها بسبب الصورة".

وأضاف، "الهضبة قالب السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى أن شكل عمرو دياب يصغر كل فترة عن سابقتها، معقبا: "بيصغر من السعادة والفرح".
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