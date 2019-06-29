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مصرف الراجحي: عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية

السبت 29/يونيو/2019 - 11:39 م
مصرف الراجحي: عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية
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الفجر السعودي
 
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أعلن مصرف الراجحي مساء اليوم السبت، عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، مؤكداً أن العطل لا يشمل أجهزة الصراف الآلي.

وذكر المصرف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء اليوم: "نفيدكم بوجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية ما عدا أجهزة الصراف الآلي المتوفرة لخدمتكم بأي وقت".

وأضاف: "نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم".

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المزيد عن: مصرف الراجحي قنوات الكترونية عطل
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