الأقصر في الذكرى السادسة لـ30 يونيو| مشروعات صحية عملاقة.. وطفرة عالمية في قطاع السياحة

طفرة في القطاع السياحي



مشروعات صحية عملاقة



تحقيق حلم الجامعة



إنجازات غير مسبوقة في المياه والصرف الصحي







وتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة 4 محطات نقالي بإدارة إسنا “الحليلة – الحميدات – الشغب – الدير، مد وتدعيم خط مياه قطر 12 بطول 7 كم، لتغذية نجوع الكرنك من محطة الصعايدة المدمج، إنشاء محطة مياه الشرب بالرضوانية طاقة 10 آلاف م3 يوم، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحي، حلال وتجديد محطة جزيرة أرمـنت النقالي 1800 م3يوم، إحلال وتجديد محطة رفع فرعية أحمد عصمت بالأقصر، إحلال وتجديد محطة رفع فرعية شمال بالأقصر، توسعات محطة المعالجة “برك الأكسدة” بالحبيل من 29 إلى 65 ألف م3يوم “منحة أمريكية 257 مليون جنيه.



"أتت الرياح بما لا تشتهي السفن".. مقولة ذاق طعم مرارتها الأقصريين، عقب أحداث ثورة 25 يناير، التي أدت إلى انقطاع السياحة في المحافظة الأثرية الأشهر في العالم، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة في توافد السياح إليها آخرها في عام 2010، لينهمر الجميع في العمل، دون الالتفاف إلى طلب العمل في المصالح الحكومية، أو الاحساس بنقص الخدمات في المؤسسات، أو غلاء الأسعار، حيث أن نسبة كبيرة من أبناء المحافظة، ويدر عليهم دخلًا يجعلهم يعيشون حياة كريمة.ولكن عقب أحداث ثورة يناير، وانقطاع الوفود السياحية من زيارة الأقصر، مما تسبب في عزوف العديد من الشباب عن العمل بها، والالتفات إلى القطاعات الحكومية لطلب الخدمات، في ظل تدني الخدمات التي شهدتها فترة ما بعد الثورة، أصيب الأقصريين بفاجعة كبرى، حتى جاءت ثورة 30 يونيو، التي بدأت في تحقيق خارطة طريق، وبدأت الأقصر ترى النور مجددًا.وشهدت الست سنوات الماضية، انجازات ضخمة في مختلف القطاعات ومن أهمها القطاع السياحي، الذي انهار تمامًا أعقاب ثورة يناير، وأصبحت المناطق الأثرية آنذاك خاوية على عروشها من السياح، بدأ يتعافى تدريجيا بعد ثورة 30 يونيو، ليصل إلى أعلى معدلاته في العامين الماضيين، محققًا نسبة رواج وصلت إلى 90% مما حقق في عام 2010 الذي يعد الموسم الأعلى رواجًا في تاريخ الأقصر.كما كان للأقصر نصيب وافر في النهضة بالقطاع الصحي، بداية من انشاء مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، التي تم انشاء مرحلتين بها، يحتويان على أحدث الأجهزة الطبية في العالم، لخدمة وعلاج أهالي 5 محافظات بصعيد مصر، ويجرى في الوقت الحالي العمل على انشاء المرحلة الثالثة التي تخطت فيها نسبة الانشاء إلى ما يزيد عن 60 %، وتخطت نسبة التكاليف لإنشاء المستشفى ما يزيد 2 مليار جنيه.ليست ذلك فقط، وإنما حظى القطاع الصحي بالأقصر، بإنشاء مستشفى أرمنت بجنوب غرب المحافظة بتكلفة 289 مليون جنيه، وافتتاح مستشفى الأقصر العام بعد تجديدها، فضلًا عن مستشفى اسنا الجديدة بجنوب المحافظة والتي وصل العمل بها إلى نحو 99 %، بتكلفة بلغت نحو 600 مليون جنيه لإنهاء أزمة 350 ألف مواطن، كما قارب افتتاح مستشفى البياضية، بخلاف الإنتهاء من إنشاء 4 مراكز صحة وأم بكل من الكيمان بإسنا والضبعية بالقرنة ومركز صحة وأم الزينية ومركز العشى بلغت تكاليف إنشائها 22،8 مليون جنيه.جامعة الأقصر، حلم تأجل تحقيقه كثيرًا أعقاب ثورة يناير، لتأتي ثورة 30 يونيو بتحقيق الأحلام، ويبدا التنفيذ الحقيقي لإنشاء كليات في الأقصر بدأت بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق، أعقبها كلية الحاسبات والمعلومات، والألسن، وتجهيز 3 كليات جديدة " الطب، الهندسة، والتمريض"، لبدء الدراسة بهم في العام الدراسي المقبل، كما أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء الجامعة خلال الأسبوع الماضي، لتصبح الجامعة رقم 27 في مصر.كما حققت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انجازات غير مسبوقة منذ عام 1984، حيث انفقت نحو 592 مليون جنيه على مشروعاتها، ومن بينها إحلال وتجديد محطة مياه الأقصر الشرقية بطاقة 51 ألف مكعبيوم، إحلال وتجديد شبكات بطول حوالي 75 كم، أقطار مختلفة للمحافظة، مد وتدعيم خط مياه قطر 8 بطول 4.5 كم، لتغذية قرية الدير من محطة الحلة المدمجة.