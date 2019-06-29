مدافع الكاميرون يكشف سبب رقصات اللاعبين قبل المباريات

أكد أمبرويس أويونجو مدافع الكاميرون أن الرقصات التي يؤديها نجوم الفريق ترجع إلى رغبتهم في إنهاء التوتر والقلق لدى بعض اللاعبين قليلي الخبرة.

وقال أويونجو: "هذه سلاحنا للتغلب على نقص الخبرة في الفريق واكتساب الثقة، الكاميرون الآن يضم عدد من الوجوه الجديدة والتي تشارك للمرة الأولى في كأس الأمم الأفريقية وتلك الرقصات تساعدهم على اكتساب الثقة، وأنهم ضمن مجموعة قوية ومتماسكة، ولتخفيف الضغط على الجميع."

وأتم تصريحاته قائلا: "الحظوظ كبيرة في الفوز بالمباراة الأخيرة أمام بنين للتأهل في صدارة المجموعة وسنتمسك بذلك."