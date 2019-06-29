ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدافع الكاميرون يكشف سبب رقصات اللاعبين قبل المباريات

السبت 29/يونيو/2019 - 11:29 م
مدافع الكاميرون يكشف سبب رقصات اللاعبين قبل المباريات
منتخب الكاميرون
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

أكد أمبرويس أويونجو مدافع الكاميرون أن الرقصات التي يؤديها نجوم الفريق ترجع إلى رغبتهم في إنهاء التوتر والقلق لدى بعض اللاعبين قليلي الخبرة.

 

وقال أويونجو: "هذه سلاحنا للتغلب على نقص الخبرة في الفريق واكتساب الثقة، الكاميرون الآن يضم عدد من الوجوه الجديدة والتي تشارك للمرة الأولى في كأس الأمم الأفريقية وتلك الرقصات تساعدهم على اكتساب الثقة، وأنهم ضمن مجموعة قوية ومتماسكة، ولتخفيف الضغط على الجميع."

 

وأتم تصريحاته قائلا: "الحظوظ كبيرة في الفوز بالمباراة الأخيرة أمام بنين للتأهل في صدارة المجموعة وسنتمسك بذلك."

Advertisements
المزيد عن: رياضة الكاميرون الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو