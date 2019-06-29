"التواصل العدلي" تعلن مواعيد إظهار الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين
السبت 29/يونيو/2019 - 11:27 م
الفجر السعودي
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أعلن التواصل العدلي، عن مواعيد إظهار الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين، ردًا على استفسار مواطن حول هذا الأمر.
وأوضح التواصل العدلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الفواتير الخاصة بالسجناء العسكريين ستظهر تباعًا بالتنسيق بين وزارة العدل والسجون.
ووجه مواطن سؤالًا إلى حساب التواصل العدلي، قائلًا: "السلام عليكم هل الفواتير تصدر من التنفيذ الموقوفين العسكريين في كل منطقه لاضافة فواتيرهم الى ابشر فرجت وكيف الطريقه للعسكر الموقوفين".
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