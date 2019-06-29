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غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 18.75 مليار جنيه

السبت 29/يونيو/2019 - 10:47 م
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 18.75 مليار جنيه
البنك المركزي
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الفجر الاقتصادي
 
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يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية،أذون الخزانة  بقيمة 18.75 مليار جنيه، غدًا الأحد لأجلي 91 و266 يوما.

وقالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، أنها ستبيع أجل 91 يوما بـ 9.25 مليار جنيه وأجل 266 يوما بـ 9.5 مليار جنيه، للبنوك لتدبير عجز الموازنة 


وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري، الإقتراض من البنوك بقيمة 39.75 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، بزيادة تبلغ ملياري جنيه عما تم طرحها في الأسبوع السابق له، عبر 3 عطاءات أسبوعية.

وأضافت الوزارة إنها ستطرح أذون خزانة لآجال " 91،266،182،364" يوما بقيمة تبلغ 37.25 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، بالاضافة لسندات الخزانة بـ 2.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.

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