طلقة أوروجواي وبيرو بث مباشر kora live شوت Yalla لايف: مباراة اوروجواي وبيرو بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع

شاهد بث مباشر لمباراة أوروجواي وبيرو اليوم السبت الموافق 29-6-2019، شاهد الآن بث مباشر مباراة أوروجواي وبيرو كورة أونلاين – كورة لايف – كورة توداي، مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو، يلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره بيرو علي استاد "أرينا فونتي نوفا" في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، شاهد مباراة (بيرو vs أوروجواي) عبر kora star| live.

تأهل منتخب أوروجواي للدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما صعد منتخب بيرو كأفضل "ثوالث" بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة الأولي برصيد 4 نقاط، ويتطلع كلا المنتخبين لمواصلة مشوارهما بالبطولة والوصول للأدوار النهائية.

- التشكيلة المتوقعة لمباراة أوروجواي وبيرو في كوبا أمريكا:

تشكيل منتخب أوروجواي:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: جونزاليس ، خيمينيز ، جودين ، كاسيريس

الوسط: نانديز ، فالفيردي ، بينتانكور ، دي أراسكايتا ،

الهجوم: سواريز وكافاني.

تشكيل منتخب بيرو:

حراسة المرمى: بيدرو جايّسي

الدفاع: لويس أدفينكولا – كارلوس زامبرانو – لويس أبرام – ميجيل تراوكو

الوسط: ريناتو تابيا – يوشيمار يوتون – جيفرسون فارفان – كريستوفر جونزاليس – كريستيان كويفا

الهجوم: باولو جيريرو

- موعد مباراة أوروجواي وبيرو والقنوات الناقلة لها:

تبدأ مباراة أوروجواي ضد بيرو في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت 29-6-2019 على استاد "آرينا فونتي نوفا" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019 copa America المقامة بالبرازيل، وستكون المباراة متاحة عبر قنوات bein sports، max hd 1، max hd 2، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر على الانترنت.

- بث مباشر مباراة (أوروجواي – بيرو) في كوبا أمريكا:

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