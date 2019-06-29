عزاء محمود جليفون بمسجد المحروسة.. غدًا

أعلنت أسرة الفنان الراحل محمود جليفون موعد العزاء غدًا بمسجد المحروسة فى المهندسين.





وتوفى اليوم الفنان محمود جليفون بعد تعرضه لأزمة صحية عن عمر يناهز 74 عامًا.





واشتهر الفنان الراحل محمود جليفون بعدد من الأدوار الثانوية والتى كانت مؤثرة فى الأحداث حيث كان يظهر فى شخصية رجل الطيب البسيط ولعل من أبزر أعماله الرايا البيضا وعائلة شلش.





وقدم محمود جليفون 150 مسلسلًا كان أولها مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين" عام 1978، وهو رئيس العمال في الفيلم التليفزيوني "أيام الخادمة أحلام" 2005، وهو عباس التمرجي في فيلم "الملعوب" 1987.





وكان آخر أعماله مسلسل "الركين" فى 2013 الذى قام ببطولته محمود عبد المغنى.