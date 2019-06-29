المركز الأوليمبي يستضيف تدريبات بوروندي استعدادا لمواجهة غينيا

خاض منتخب بوروندي تدريباته الجماعية اليوم السبت ، على أرضية ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في ختام دور المجموعات بالمجموعة الثانية والمقرر أقامتها غداً الأحد في تمام الساعة 6 مساء على استاد السلام ، ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل.

وقام عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأوليمبي بتوفير كافة الخدمات لمنتخب بوروندي خلال الفترة التي خاض فيها التدريبات الجماعية علي ملعب المركز الأوليمبي.

ويتطلع منتخب بوروندي إلى فوز تاريخي في مباراة الغد أو على الأقل الحصول على نقطة التعادل لتكون النقطة الأولى له في تاريخ بطولات كأس أمم إفريقيا التي يشارك فيها للمرة الأولى.





وكان منتخب بوروندي قد خسر أمام مدغشقر صفر / 1 في الجولة الماضية، لكنه يتطلع إلى الفوز على غينيا غدا لاحتلال المركز الثالث، فيما حصد منتخب غينيا نقطة واحدة من مباراتيه السابقتين، وذلك بالتعادل مع مدغشقر والهزيمة أمام نيجيريا.