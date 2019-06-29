Us يلا شوت : مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر uruguay vs peru كورة لايف| رابط مباراة أجورواي beIN MAX

البث المباشر لمباراة منتخب أوروجواي المتاهل كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، مع منتخب بيرو الصاعد برصيد 4 نقاط وثالث المجموعة الأولى، وذلك اليوم السبت 29 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، كورة ستار Kora star، يلا تابع لايف المباراة عبر bein Sports Max، يلا شوت، يلا كورة، كورة لايف، كورة أون لاين.

كورة أون لاين وسوف تقام المباراة بين منتخب الأوروجواي، ضد منتخب بيرو في ربع نهائي كوبا أمريكا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، Kora online، يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب والأسطورة.

وتأتي تشكيلة منتخب أوروجواي المتوقعة لمباراة بيرو

فيرناندو موسليرا – جيوفاني جونزاليس – دييجو جودين – مارتن كاسيريس – خوسيه ماريا خيمينيز – فيديريكو فالفيردي – بينتانكور – دي أراسكايتا – نيكولاس لوديرو – لويس سواريز – ادينسون كافاني.

كورة ستار Kora star وسيواجه الفائز من تلك المباراة بين متتخبي بيرو والأوروجواي في الدور النصف نهائي منتخب تشيلي، والذي حقق الفوز على منتخب كولومبيا عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، beIN Sports Max، يلا شوت Yala shoot، يلا كورة Yala kora، كورة أون لاين Kora online.

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