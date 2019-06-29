رئيس توتنهام يخضع لريال مدريد ويعرض نجم الفريق للبيع
السبت 29/يونيو/2019 - 10:30 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اتصل بريال مدريد الإسباني ليعرض عليه خدمات نجمه الدانماركي كريستيان إريكسين.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن العالم ينقلب رأسًا على عقب، فبعد أن كان ريال مدريد قد تواصل الصيف الماضي مع توتنهام للبحث عن اتفاق يُمكنه من التعاقد مع إريكسين فإن النادي الإنجليزي هو من تواصل هذا الصيف مع إدارة مدريد عارضًا خدمات النجم الدنماركي.
وتواصل دانييل ليڤي رئيس توتنهام مع خوزيه أنخيل سانشيز قبل أيام ليعرض خدمات لاعب الوسط بعد رفض إريكسين المتكرر لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل. ليڤي يعلم برغبة إريكسين في عدم تجديد عقده ليصبح لاعبًا حرًا الصيف المقبل.
ليڤي يدرك ضرورة بيع إريكسين الآن وإلا لن ينال يورو أو باوند واحد. قبل 12 شهرًا، طلب رئيس توتنهام من ريال مدريد 150 مليون يورو لبيع اللاعب ولكنه الآن يعلم بضرورة البيع وإلا سينتهي به المطاف العام المقبل دون لاعب ودون مال. توتنهام ينوي الحصول على 70 مليون يورو على الأقل.
ومع ذلك فإن مدريد لم يُعر العرض اهتماما لكن يحتفظ بفكرة التعاقد مع الدنماركي إن لم يتم التعاقد مع بوجبا أو فان دي بيك. الاتصالات تكررت خلال آخر عامين بين اللاعب وإدارة النادي التي تقدره كثيرًا وإريكسين كان دائمًا ينتظر تحرك الريال. الآن يرغب بالانتظار والاختيار لكن أولويته تظل مدريد.
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