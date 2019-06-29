فضل يشكر نجوم برنامج الشباب
السبت 29/يونيو/2019 - 10:38 م
علي نبوي
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وجه محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال، مصر 2019، الشكر لنجوم برنامج الشباب بالإسماعيلية.
وحرص فضل على توجيه الشكر لنجوم برنامج الشباب عقب مباراة الكاميرون وغانا التي انتهت بالتعادل السلبي، بالجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة.
ويشمل برنامج الشباب، جامعي الكرات، وحاملي الأعلام، ومرافقي اللاعبين والحكام أثناء دخولهم أرض الملعب.
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