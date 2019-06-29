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سمية الخشاب تنعى محمد أبو الوفا بـ دعاء مؤثر

السبت 29/يونيو/2019 - 10:37 م
سمية الخشاب تنعى محمد أبو الوفا بـ دعاء مؤثر
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الفجر الفني
 
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نعت الفنانة سمية الخشاب، الفنان الراحل محمد أبو الوفا الذى توفي صباح اليوم "السبت" عقب أزمة صحية.

ونشرت الخشاب صورة من خلال حسابها الشخصى عبر إنستجرام: وعلقت قائلة: "اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك الله يرحمك". 

كان أبو الوفا قد تعرض مؤخرا إلى أزمة صحية شديدة، وقررت نقابة المهن التمثيلية نقله إلى مستشفى القوات المسلحة لمزيد من الرعاية. 

يذكر أن ظهور محمد أبو الوفا فى عالم الفن كان متأخرا، وتميز بأدوار الشر، حيث قدم عددا من الأدوار، ولعل أبرزها شخصية مطارد الجبل يدعى "الريس جمعة" فى فيلم "الجزيرة" وابراهيم الابيض مع أحمد السقا، وابن حلال مع محمد رمضان.

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