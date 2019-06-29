جيان يعرب عن سعادته بالتعادل أمام الكاميرون
السبت 29/يونيو/2019 - 10:36 م
محمد الصو
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أبدى أسامواه جيان نجم منتخب غانا سعادته بتعادل فريقه أمام الكاميرون في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسماعيلية في الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال جيان عقب المباراة: "منتخب غانا نجح في الظهور بشكل قوى اليوم لكن الحظ غاب عن الفريق لكن الأهم هو أن الفريق لم يستقبل أي أهداف في مباراة اليوم.".
وتابع قائلا: "فرصة غانا لازالت قائمة للتأهل وسنخوض المباراة القادمة بهدف الفوز لضمان التواجد في دور الـلازلنا نمتلك."
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