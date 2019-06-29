جيان يعرب عن سعادته بالتعادل أمام الكاميرون

أبدى أسامواه جيان نجم منتخب غانا سعادته بتعادل فريقه أمام الكاميرون في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسماعيلية في الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





وقال جيان عقب المباراة: "منتخب غانا نجح في الظهور بشكل قوى اليوم لكن الحظ غاب عن الفريق لكن الأهم هو أن الفريق لم يستقبل أي أهداف في مباراة اليوم.".



