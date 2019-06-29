ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كلويفرت يتحدث عن تعادل غانا والكاميرون

السبت 29/يونيو/2019 - 10:35 م
كلويفرت يتحدث عن تعادل غانا والكاميرون
كلويفرت
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

علق الهولندي باتريك كلويفرت، المدرب المساعد للمنتخب الكاميروني، على تعادل الأسود أمام غانا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، بالجولة الثانية من المجموعة السادسة بالبطولة.

 

وقال كلويفرت، في تصريحات على هامش المباراة: " أهدرنا العديد من الفرص في مباراة اليوم، لكننا راضون بالتعادل أمام فريق كبير بحجم غانا، يضم مجموعة كبيرة من النجوم".

 

وأضاف: " في كل مباراة نسعى لتحقيق الانتصار لكن لقاء اليوم له طابع خاص، وكان مهم ألا نخسر حتى نحافظ على حظوظنا في البطولة".

Advertisements
المزيد عن: كلويفرت رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
0
x
16:30
0
أنجولا
الكاميرون
0
x
19:00
0
غانا
بنين
0
x
22:00
0
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
4
x
ركلات جزاء
5
تشيلي
أوروجواي
1
x
21:00
0
بيرو