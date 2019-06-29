كلويفرت يتحدث عن تعادل غانا والكاميرون

علق الهولندي باتريك كلويفرت، المدرب المساعد للمنتخب الكاميروني، على تعادل الأسود أمام غانا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، بالجولة الثانية من المجموعة السادسة بالبطولة.

وقال كلويفرت، في تصريحات على هامش المباراة: " أهدرنا العديد من الفرص في مباراة اليوم، لكننا راضون بالتعادل أمام فريق كبير بحجم غانا، يضم مجموعة كبيرة من النجوم".

وأضاف: " في كل مباراة نسعى لتحقيق الانتصار لكن لقاء اليوم له طابع خاص، وكان مهم ألا نخسر حتى نحافظ على حظوظنا في البطولة".