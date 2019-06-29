حمدي الميرغني ناعيا محمد أبوالوفا: كنت بحبه وبحترمه وبقدره

نعى الفنان حمدى الميرغني، الفنان الراحل محمد أبو الوفا الذى توفي صباح اليوم السبت عقب أزمة صحية.





ونشر نجم مسرح مصر صورة من خلال حسابه الشخصى عبر إنستجرام: وعلق قائلًا: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهلك واحبائك متكتبليش انى اقابله بس ربنا يعلم انى كنت بحبه وبحترمه وبقدره".





وكان أبو الوفا تعرض مؤخرا إلى أزمة صحية شديدة، وقررت نقابة المهن التمثيلية نقله إلى مستشفى القوات المسلحة لمزيد من الرعاية.





يذكر أن ظهور محمد أبو الوفا فى عالم الفن كان متأخرا، وتميز بأدوار الشر، وقدم عددا من الأدوار، ولعل أبرزها شخصية مطارد الجبل يدعى "الريس جمعة" فى فيلم "الجزيرة" وابراهيم الابيض مع أحمد السقا، وابن حلال مع محمد رمضان".



