عصام كاريكا ينشر صورا من كواليس بنت جدعة

نشر الفنان عصام كاريكا، صورا من كواليس تصويره كليبه الجديد "بنت جدعه"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".









وعلق "كاريكا" على المنشور قائلًا: "صوره من الكليب الجديد .. بنت جدعة"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق.









وكان عصام كاريكا قد اعلن فى وقت سابق الانتهاء من أغنية جديدة تحمل اسم "دماغك ناشفة" بالتعاون مع المطربة اللبنانية ناتاشا، وهي من كلمات إسلام خليل وألحان كاريكا.









يذكر ان عصام كاريكا طرح مؤخرًا أغنية من ألحانه بعنوان " كله إلا الأم " ونشر معها صور من عزاء والدته.