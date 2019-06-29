أديب عن ثورة 30 يونيو: "ربك كان عايز كده"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان واردًا ألا ينحاز عبد الفتاح السيسي لمطالب المصريين، ويعقد صفقة مع الإخوان، ولكنه رفض، وانحاز للشعب.



وأضاف أن أول معرفة له بعبد الفتاح السيسي، كان من خلال تلقيه مكالمة هاتفية على الهواء ببرنامجه لضابط، وقال له نصًا: "إحنا كضباط بنثق في شخص اسمه عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا أن نجاح ثورة 30 يونيو كان بسبب الثقة، معقبا: "البلد كانت مدية لبعضها كلمة شرف".



واستطرد،: "كنت على ثقة أن النصر جاي، وأن كابوس الإخوان سيرحل.. ربك كان عايز كده، ولم يخذلنا الجيش المصري"، مؤكدا أن الإخوان يتصفون بغباء غير طبيعي.



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه حدث شىء غريب قبل ثورة 30 يونيو بنحو ست أشهر، حيث هناك أشخاص وثقوا بغيرهم دون أن يروهم.