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قصر ثقافة الفيوم يقيم سرادق عزاء للفنان الراحل محمد أبوالوفا (صور)

السبت 29/يونيو/2019 - 10:23 م
قصر ثقافة الفيوم يقيم سرادق عزاء للفنان الراحل محمد أبوالوفا (صور)
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ريهام على
 
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أقام مساء اليوم السبت، قصر ثقافة الفيوم سرادق عزاء خاص للفنان الراحل محمد أبو الوفا، من ابناء الفيوم إثر وفاته بعد صراع طويل مع المرض.

وتوفي الفنان الراحل محمد أبو الوفا اليوم بعد أزمة صحية أصابته وتطلبت حجزه في العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم منذ أبريل الماضي.

وشيع أهالي المحافظة جثمان الفنان الراحل عصر اليوم من مسقط رأسه بالمحافظة وتم دفنه بمقابر الأسرة بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم.

ويعتبر محمد أبو الوفا من الوجوه المميزة في الدراما المصرية حيث حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات منها - ابن حلال - نسر الصعيد - كلبش - كأنه امبارح - الميزان - والشارع اللي ورانا - ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل - أفراح إبليس، حيث شيعت اليوم السبت، جنازة الفنان محمد أبو الوفا، من مسجد تلات الكبير بقرية تلات بمركز الفيوم، حيث اقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بحضور أبناؤه واشقاؤه واقاربه واهالى القرية ودفنه فى مقابر الأسرة بقرية تلات بمركز الفيوم.

.وكان ظهور محمد أبو الوفا فى عالم الفن متأخرا، وتميز بأدوار الشر، حيث قدم عددا من الأدوار، ولعل أبرزها شخصية مطارد الجبل يدعى "الريس جمعة" فى فيلم "الجزيرة" مع أحمد السقا.

وكان تعرض ابو الوفا مؤخرا الى ازمة صحية شديدة وقررت نقابة المهن التمثيليةنقله الى مستشفى القوات المسلحةلمزيد من الرعاية وسانده عدد من الممثلين عبر صفحاتهم مطالبين جمهورهم بالدعاء له.
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