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ميلان يتفوق على أرسنال وتوتنهام ويتعاقد مع نجم ريال مدريد

السبت 29/يونيو/2019 - 10:19 م
ميلان يتفوق على أرسنال وتوتنهام ويتعاقد مع نجم ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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مازال نادي ريال مدريد الإسباني مصرًا على بيع نجم الوسط المتألق داني سيبايوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم المستويات الطيبة التي يقدمها اللاعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عام.

ووفقًا لكا ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، نقلاً عن صحيفتي "كوريري ديلو سبورت" و"كوريري ديلا سيرا"، فإن نادي ميلان الإيطالي مستعد لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو للتوقيع مع سيبايوس.

وعلى ذلك فإن الروسونيري سيتغلب على أندية أرسنال وتوتنهام الإنجليزية، على الرغم من عدم قدرة الميلان على تقديم نفس الأجور كأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
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