منتخب الكاميرون يُكرس عقدة غانا في أمم إفريقيا





حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب غانا مع نظيره منتخب الكاميرون، التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





واستطاع منتخب الكاميرون الحفاظ على سجله خال من الهزائم أمام منتخب غانا في مواجهاتهما ببطولة أمم إفريقيا، حيث تقابل المنتخبين في 5 مواجهات بالبطولة القارية، فاز أسود الكاميرون في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات آخرها في المباراة التي جمعتهما الليلة بـ"كان 2019".





أول مواجهة جمعت منتخب غانا مع نظيره الكاميروني كانت في نسخة البطولة عام 1982، وانتهت بالتعادل السلبي، والتقي المنتخبين بالبطولة القارية مجددًا بعد 18 عامًا وتحديدًا في نسخة 2000 وانتهت أيضًا بالتعادل ولكن هذه المرة جاء إيجابيًا بهدف لكل منهما.





اما ثالث مواجهات الكاميرون مع غانا في أمم إفريقيا كانت في نصف نهائي نسخة البطولة عام 2008، وفاز منتخب الاسود بهدف دون مقابل، أما المواجهة الرابعة بينهما كانت في النسخة الماضية بالمربع الذهبي وانتهت بفوز المنتخب الكاميروني ايضًا بنتيجة 2 / 0.





والتقي المنتخبين في خامس المواجهات بينهما ببطولة أمم إفريقيا مساء اليوم السبت على استاد الاسماعيلية ضمن نسخة 2019 التي تستضيفها مصر وانتهت بالتعادل السلبي، ليُكرس المنتخب الكاميروني عقدته الأزلية أمام منتخب غانا بالبطولة القارية.